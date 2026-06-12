Trump, İran ile anlaşmanın pazartesiye kadar imzalanacağına inandığını söyledi

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın pazartesi gününe kadar imzalanacağına inandığını belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu kaydetti.

Trump, İran ile hafta sonu veya pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceklerine inandığını aktardı.

Erakçi'nin açıklamasına değinen Trump, "Kendisi de ABD ile bir anlaşmaya varılması ihtimalinin hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran basınında "anlaşma imzalanır imzalanmaz Tahran'ın dondurulmuş İran fonlarına erişeceği" yönündeki haberler üzerine Tahran yönetimine tepkilerini ilettiklerini söyleyen Trump, İran tarafının konuya ilişkin özür dilediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.