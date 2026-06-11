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Trump: İran Anlaşmasının İmza Töreni Yakında Duyurulacak

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin üst düzeyde onaylandığını ve anlaşma imza töreninin zamanı ile yerinin kısa süre içinde duyurulacağını açıkladı. Ayrıca İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın imza törenine dair zaman ve yer bilgisinin kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.

Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyinde onaylandığını belirtti.

Bu gelişme üzerine, ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ve bombardımanları iptal ettiğini açıklayan Trump, görüşmelerin ve nihai hususların ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili taraflarca onaylandığını öne sürdü.

Trump, anlaşma kesinleşene kadar deniz ablukasının tam olarak yürürlükte kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı, imza töreninin zamanı ve yerinin kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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