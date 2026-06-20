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Trump: İran'ın Nihai Anlaşmayı 60 Gün İçinde Kabul Etmesini Bekliyoruz

Trump: İran'ın Nihai Anlaşmayı 60 Gün İçinde Kabul Etmesini Bekliyoruz
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ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptının ardından 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasını beklediğini, aksi halde İran'ın hoşuna gitmeyecek adımlar atacaklarını söyledi. Ayrıca İsrail-Hizbullah ateşkesi için görüşmeler sürüyor.

WASHINGTON, 20 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından 60 gün içinde İran ile nihai bir anlaşmaya varılmasını beklediğini söyledi.

Trump, cuma günü Maryland eyaletindeki Andrews Ortak Üssü'nde yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren başlayan 60 günlük süre içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde İran'ın hoşuna gitmeyecek adımlar atacaklarını belirtti. Trump, "Ancak işin o noktaya varacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Mutabakat metnine göre taraflar, en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt ediyor. Söz konusu sürenin karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği de belirtiliyor.

ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler ertelenirken, iki taraftan da ertelemenin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan medyada İran'ın Lübnan'a yönelik son İsrail saldırılarına tepki olarak görüşmelerden çekildiği şeklinde haberler yer aldı.

Trump cuma günü telefonda NBC News'e verdiği demeçte ise İsrailli liderlerle görüştüğünü ve onlardan Hizbullah ile ateşkes konusunda uzlaşmalarını istediğini söyledi. Görüşmenin olumlu olduğunu kaydeden Trump, bunun zaten olumlu seyreden sürece ek bir katkı sağladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail ile Lübnan arasındaki yeni müzakere turunun önümüzdeki hafta Washington'da yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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