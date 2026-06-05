ABD Başkanı Trump, İran'dan sonra Küba ile "ilgileneceklerini" söyledi

Abd Başkanı Donald Trump, Küba'daki yönetimin "çöktüğünü" savunarak "İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Abd Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade etti.

Abd Başkanı, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.