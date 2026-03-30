Trump'tan, "İran'daki yeni isimlerin şimdiye kadar çok daha makul davrandıkları" iddiası

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu ölen İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimlerin "çok daha makul davrandığını" savunarak, İran'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını bir hafta içinde öğreneceklerini belirtti.

Trump, New York Post gazetesine özel mülakat verdi.

İran'da üst düzey yöneticilerin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü için "rejimde değişiklik olduğunu" savunan Trump, "Geçmişteki (isimler) gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız." dedi.

Trump, yeni isimlerin "şimdiye kadar çok daha makul davrandıklarını" öne sürerek, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da "bir hafta içinde" göreceklerini söyledi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorulara da Trump, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen (hayatta) ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.