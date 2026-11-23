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Abd Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletinde bulunan ve patlama riski taşıdığı belirtilen askeri mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi planını ertelediğini açıkladı.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Iowa'daki askeri tesiste bulunan tehlikeli patlayıcı maddelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, söz konusu askeri mühimmatın imha edilmesi sürecinde, 8. Temyiz Mahkemesinin onayını ve eyaletin seçilmiş valisi Rob Sand'in mutabakatını bekleyeceğini bildirdi.

Söz konusu mühimmatın 2009 yılında eski Başkan Barack Obama yönetimi döneminde uygunsuz koşullarda depolandığını öne süren Trump, uzmanların uzun süredir bu malzemeleri incelediğini ve kendiliğinden patlama ihtimalinin ciddi boyutta olduğunu savundu.

Trump, ABD ordusunun, hızla bozulan ve aşınan patlayıcı maddelerin kontrollü şekilde patlatılmasının, kendiliğinden ve kontrolsüz bir şekilde patlamasından daha güvenli olacağı görüşünde olduğunu belirtti.

Abd Başkanı, mahkemenin veya Sand'in operasyona karşı çıkması durumunda ise imha planından vazgeçmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Kaynak: AA