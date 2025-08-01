Trump'ın Temsilcisi Witkoff, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Dağıtım Noktasını Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Washington ve Tel Aviv desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın" (GHF), Refah'ta yer alan dağıtım noktasını ziyaret ettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, Witkoff'un sabah erken saatlerde GHF'nin Refah'taki dağıtım noktasına gittiği belirtildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında GHF'ye ait dağıtım noktasını ziyaret eden Witkoff'un burada yardım dağıtımlarını gözlemlediği ifade edildi.

Witkoff'un Refah'taki incelemelerin ardından GHF'nin Han Yunus'taki dağıtım noktasına geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan fotoğrafta, Witkoff'un ziyareti sırasında Refah'taki dağıtım noktasında yardım için bekleyen kişi sayısının oldukça düşük olması dikkati çekti.

Filistinlilere ateş açılması ve yardım dağıtımları sırasında yaşanan kaoslar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki GHF'nin Witkoff'un ziyaretinde oluşabilecek muhtemel olumsuz bir görüntüyü engellemek için mi alana az sayıda kişiyi aldığı ise bilinmiyor.

Eleştirilerin hedefindeki GHF'nin Gazze'deki dağıtım noktalarında, İsrail askerleri sık sık yardım almaya çalışan Filistinlileri hedef alıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, başta GHF'nin dağıtım noktalarında olmak üzere İsrail ordusunun yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda en az 1330 kişi öldü, 8 bin 880'den fazlası da yaralandı.