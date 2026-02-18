Trump'ın Özel Temsilcisi: Ukrayna Konusundaki Üçlü Görüşmelerde Önemli İlerleme Kaydedildi

WASHINGTON, 18 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna, ABD ve Rusya arasında yapılan üçlü görüşmelerin son turunda "önemli ilerleme" kaydedildiğini söyledi.

Witkoff salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın bu savaşın iki tarafını bir araya getirme konusundaki başarısı sayesinde önemli ilerleme kaydedildi. Her iki taraf da gelişmeler hakkında liderlerine bilgi verme ve bir anlaşma sağlanması yönünde çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı" dedi.

Üçlü görüşmelerin son turu salı günü Cenevre'de başladı. İlk gün tamamlanırken görüşmelerin çarşamba günü devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua