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Trump'ın Özel Temsilcisi: Putin İstanbul'a Gelirse Başkan Trump da Orada Olacak

Trump'ın Özel Temsilcisi: Putin İstanbul'a Gelirse Başkan Trump da Orada Olacak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İstanbul'da gerçekleştirilecek olası Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu ve Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelmesine ilişkin umutlarını dile getirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İstanbul'da yapılacak olası Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin olarak, "Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" dedi.

Orta Doğu turuna, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesiyle başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın turu Katar'da devam edecek ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona erecek. Başkan Trump'a üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, bakanlar ve çok sayıda iş insanı eşlik ediyor.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını dile getirerek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg da İstanbul'da yapılacak olası Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kellogg, "Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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