Haberler

ABD medyası: Trump, İran'ın taahhüdünün ardından İran'a olası saldırıyı durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı emrinin, diplomatik temaslar ve bölgesel müttefiklerin tepkileri nedeniyle durdurulduğu bildirildi. İran Dışişleri Bakanı'nın taahhütleri ve Amerikan askeri hazırlıkları da durumu etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısını İran'la yapılan diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğu iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, geçen hafta salı günü Beyaz Saray'da yapılan İran toplantısından önce bu ülkeye yönelik saldırı emri vermeye hazırdı.

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li bir yetkili, durumun ciddiyetini anlatarak, "Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdı. Ancak o emir hiç gelmedi." ifadelerini kullandı.

Yetkili, salı günkü toplantı öncesinde İsrail, Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerle yapılan diplomatik temaslardan çıkan sonuçların ele alındığını ve bölgedeki ABD müttefiklerinin olası bir saldırıya soğuk baktıklarını ilettiklerini kaydetti.

Witkoff-Erakçi görüşmesi dönüm noktası oldu

Bu süreçte belirleyici görüşmenin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılan gizli görüşme olduğu belirtildi.

Çarşamba sabahı Erakçi'nin Witkoff'a bir mesaj göndererek, "İran'da göstericilere yönelik infazların durdurulduğunu taahhüt ettiği" ve İran'ın bu taahhüdünün Trump'ın olası saldırı emrini durdurmasında karar verici maddelerin başında geldiği bildirildi.

Haberde, Trump'ın saldırı emrini durdurmasında ayrıca Amerikan askeri birliklerinin Karayipler ve Asya'ya kaydırılmasından doğan lojistik hazırsızlık olduğu da kaydedildi.

Bu süreçte Pentagon'un "Orta Doğu için olası askeri seçenekleri sınırlandırdığı" ve Trump'ın da bu lojistik durumu göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'a, "İsrail'in İran'ın misillemesine hazırlıklı olmadığını" ve "önerilen ABD planının yeterli güce sahip olmadığını" söylediği bildirildi. Benzer şekilde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bu konuya ilişkin derin endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

ABD'li yetkili, tüm bu faktörler ışığında çarşamba günü öğleden sonra Trump'tan artık İran'a yönelik bir saldırı emrinin gelmeyeceğinin kesinleştiğini belirtti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da gösteriler birkaç gündür sona ermiş durumda. Ölü ve gözaltı sayısındaki artışın, HRANA'ya ulaşan rakamların teyit edilme sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı

Suriye'deki ateşkese ABD'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Otobüsteki yolcu tuvalete gitmek istedi, ortalık savaş alanına döndü