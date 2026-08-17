Haberler

Kushner ve Netanyahu Gazze Görüşmesi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçişi ele alacakları görüşme başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçişi ele alacakları görüşme başladı.

The Times of Israel'in haberine göre, ismi paylaşılmayan bir yetkili, Kushner ile Netanyahu'nun planlanan görüşmesinin Batı Kudüs'te başladığını söyledi.

Yetkili, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de Netanyahu ile görüşmesinde Kushner'a eşlik ettiğini kaydetti.

Görüşmeye İsrail tarafından kimlerin katıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kushner, Mladenov ve Blair, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle bir araya gelmişti.

Kushner'ın görüşmede Netanyahu'ya Barış Kurulu'nun 15 maddelik yol haritasını uygulamak için baskı yapmasının beklendiği aktarılmıştı.

Netanyahu daha önce Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi

Sinan Akçıl'dan Lvbel C5'e gönderme! Sahnede bakın ne söyledi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...