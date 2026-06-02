ABD'de Mahkeme, Trump'ın Adının Kennedy Sanat Merkezi'nden Kaldırılmasına Hükmetti
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın isminin John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ne eklenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve iki hafta içinde kaldırılmasını emretti.
WASHINGTON, 2 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi, 1 Haziran 2026.
Washington'daki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher Cooper cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ne eklenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmederek, iki hafta içinde kaldırılmasını talep etti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua