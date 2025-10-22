Trump'ın Adayı Irkçı Mesajlarla Gündeme Geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Yetkili Savcılık Ofisinin (OSC) başkanlığına aday gösterdiği Paul Ingrassia, ırkçı söylemlerinin bulunduğu mesajlaşmalarının basına sızdırılmasının ardından adaylığını çektiğini bildirdi.

Ingrassia, basına sızdırılan ve kamuoyunun tepkisini çeken yazışmalarının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Yarın yapılması planlanan onay duruşmasından önce OSC başkanlığı adaylığından çekildiğini duyuran Ingrassia, buna gerekçe olarak "yeteri kadar Cumhuriyetçi oyuna sahip olmamasını" gösterdi.

ABD merkezli Politico haber sitesinin ulaştığı yazışmalarda Ingrassia'nın daha önce siyahi ABD'lilere, Yahudilere, Çinlilere ve Hintlere karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

Mesajlaşmalarda, siyahi ABD'lilerin kutladığı özel günlerin "her birinin ortadan kaldırılması" gerektiğini savunan Ingrassia'nın, "Zaman zaman içimde Nazi eğilimleri olduğunu kabul ediyorum." ifadesini kullandığı görülmüştü.