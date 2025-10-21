Haberler

Trump'ın Adayı Ingrassia'nın Irkçı Söylemleri Gündemde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Yetkili Savcılık Ofisi için aday gösterdiği Paul Ingrassia'nın ırkçı mesajları ortaya çıktı. Ingrassia'nın, siyahi Amerikalılar ve diğer etnik gruplar hakkında yaptığı skandal yorumlar büyük tepki topladı.

ABD basınında, Başkan Donald Trump'ın Özel Yetkili Savcılık Ofisinin (OSC) başkanlığına aday gösterdiği Paul Ingrassia'nın, siyahi ABD'lilere yönelik ırkçı söylemlerinin bulunduğu ve "Nazi eğilimlerinin olduğunu kabul ettiği" öne sürüldü.

Politico haber sitesi tarafından görüntülenen yazışmalara göre, Ingrassia, aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu çevrim içi sohbet grubuna gönderdiği mesajlarda ırkçı söylemler kullandı.

Ingrassia'nın, Ocak 2024'te bu gruba gönderdiği mesajlarda, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr'ın 1960'ların George Floyd'u olduğunu ve anısına kutlanan "Martin Luther King Günü"nün "ait olduğu cehennemin yedinci çemberine atılması" gerektiğini söylediği iddia edildi.

Siyahi Amerikan toplumu tarafından geleneksel olarak kutlanan bayramların "her birinin ortadan kaldırılması" gerektiğini savunan Ingrassia'nın mesajlarda, "Zaman zaman içimde Nazi eğilimleri olduğunu kabul ediyorum." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Senato onay duruşmasının 23 Ekim'de yapılması beklenen Ingrassia'nın ayrıca, "Çinli veya Hint birine asla güvenme. Asla" şeklinde mesaj gönderdiği iddialar arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var

Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu

Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.