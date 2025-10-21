Trump'ın Adayı Ingrassia'nın Irkçı Söylemleri Gündemde

ABD basınında, Başkan Donald Trump'ın Özel Yetkili Savcılık Ofisinin (OSC) başkanlığına aday gösterdiği Paul Ingrassia'nın, siyahi ABD'lilere yönelik ırkçı söylemlerinin bulunduğu ve "Nazi eğilimlerinin olduğunu kabul ettiği" öne sürüldü.

Politico haber sitesi tarafından görüntülenen yazışmalara göre, Ingrassia, aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu çevrim içi sohbet grubuna gönderdiği mesajlarda ırkçı söylemler kullandı.

Ingrassia'nın, Ocak 2024'te bu gruba gönderdiği mesajlarda, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr'ın 1960'ların George Floyd'u olduğunu ve anısına kutlanan "Martin Luther King Günü"nün "ait olduğu cehennemin yedinci çemberine atılması" gerektiğini söylediği iddia edildi.

Siyahi Amerikan toplumu tarafından geleneksel olarak kutlanan bayramların "her birinin ortadan kaldırılması" gerektiğini savunan Ingrassia'nın mesajlarda, "Zaman zaman içimde Nazi eğilimleri olduğunu kabul ediyorum." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Senato onay duruşmasının 23 Ekim'de yapılması beklenen Ingrassia'nın ayrıca, "Çinli veya Hint birine asla güvenme. Asla" şeklinde mesaj gönderdiği iddialar arasında yer aldı.