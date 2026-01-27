Haberler

Trump, tartışmaların odağındaki İç Güvenlik Bakanı Noem'in istifa etmeyeceğini söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da iki Amerikalının öldürülmesiyle büyüyen tartışmaların merkezindeki İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevine devam edeceğini belirtirken, Noem'in işini iyi yaptığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Minnesota eyaletinde halen devam eden gerginliğe ilişkin tartışmaların odağındaki Noem'in istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Hayır." cevabını verdi.

ABD Başkanı, "O (Noem) çok iyi bir iş çıkarıyor. Sınırlar şu anda tamamen güvende." ifadesini kullandı ve Noem'le ilgili istifa iddialarını reddetti.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
