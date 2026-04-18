Axios: Trump, İran'la ilgili gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey yetkililerle buluştu

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve İran ile devam eden müzakereleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da toplantı düzenlediği belirtildi.

Axios haber sitesine bilgi veren ABD'li iki yetkili, Trump'ın sabah kurmaylarıyla bir araya gelerek İran ile ilgili gelişmeleri görüştüğünü belirtti.

İki yetkili, Durum Odası'ndaki görüşmede Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatması ve devam eden müzakereleri değerlendirdiğini ifade etti.

Yetkililer, toplantıda Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de hazır bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan toplantı hakkında açıklama yapılmadı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan gün içinde yayımlanan bildiride, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğü açıklanmıştı.

Bildiride, İran'ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD'nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtilmişti.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da iki haftalığına varılan ateşkes 3 gün sonra sona eriyor.

Taraflar arasında müzakereler devam ederken yeni bir görüşme için henüz bir tarih açıklanmadı.