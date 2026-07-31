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Trump, Hamas'ın silah bırakması anlaşmasından İsrail'in "memnun" olduğunu belirtti

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- ABD Başkanı Trump, önce Hamas'ın mı silah bırakacağı yoksa İsrail'in mi geri çekileceği konusunda net bir açıklama yapmadı

Abd Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silahlarını bırakmasına ilişkin Barış Kurulu'nda sağlanan anlaşmadan İsrail'in "memnun" olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, Orta Doğu gündemini değerlendirdi.

Trump, dün kamuoyuna duyurduğu ve Hamas'ın silahlarını bırakmasına yönelik anlaşmayla ilgili açıklamalarında, süreçten memnun olduklarını ve bu durumu Orta Doğu'da kalıcı barışa giden önemli bir adım olarak değerlendirdiğini aktardı.

Abd Başkanı, "Hamas mı önce silah bırakacak yoksa önce İsrail mi oradan geri çekilecek?" şeklindeki soruya, net yanıt vermekten kaçındı.

Trump, süreci, "İsrail ile bu konuda bir mutabakat var ve İsrail bu durumdan çok memnun. (Bu sürece) İsrail de yardım etti. Çoğu kişi bu anlaşmanın, yani Hamas'ın silah bırakmasının imkansız olacağını söylüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın silah bırakmasına yönelik anlaşmanın "ABD'nin İran karşısındaki başarısıyla" ilgili olduğunu savunan Trump, 4-5 ay önce bu tür bir anlaşmanın pek mümkün olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamayla Hamas'ın silah bırakması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören bir anlaşmanın Barış Kurulu'nda sağlandığını duyurmuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

İsrail tarafından ise henüz resmi açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA
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