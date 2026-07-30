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Trump, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıran düzenlemeyi duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, ehliyetleri iptal edilen göçmen kamyon ve tır şoförlerinin yerine, orduda ağır vasıta kullanmış gazilerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak düzenlemeyi duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ehliyetleri iptal edilen göçmen kamyon ve tır şoförlerinin yerine, orduda ağır vasıta kullanmış gazilerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak düzenlemeyi duyurdu.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçle mücadele kapsamında ABD'ye yasa dışı yollarla geldikten sonra kamyon ve tır şoförlüğü yapan binlerce göçmenin ehliyetinin iptal edildiğini söyledi.

Ehliyetleri geri alınan göçmen şoförlerin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıracak düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Trump, daha önce orduda büyük askeri araç kullanan gazilerin sınava girmeden kamyon ve tır sürücüsü olabilmelerinin önünün açıldığını ifade etti.

Trump, söz konusu düzenlemeyle binlerce Amerikalı gazinin taşımacılık sektöründe istihdam edileceğini savunarak, önceki Başkan Joe Biden yönetimini "milyonlarca göçmene kapıları açmakla" suçladı.

İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıklarını öne sürdüğü göçmen kamyon ve tır şoförlerinin ABD'de yerlerinin olmadığını savunan Trump, gazilerin bu işi en iyi şekilde yapacağına inandığını dile getirdi.

ABD yönetimi, son bir yılda İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 24 bin göçmen kamyon ve tır şoförünün ehliyetini iptal etmişti.

Kaynak: AA
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