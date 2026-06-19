ABD Başkanı Trump: "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu"

Abd Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." dedi.

ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, İsrail ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkileri değerlendirdi.

Netanyahu'ya sorulursa, bombalar, silahlar dahil her şeye sahip olduklarını söyleyeceklerini belirten Trump, "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." ifadesini kullandı.

Trump, Netanyahu ile ilişkisi hakkında da "İlişkimiz iyi ancak onları biraz daha makul bir seviyede tutmalıyız." diye konuştu.

İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koyamayacağı sorulması üzerine Trump, "Evet, yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar." diye konuştu.???????