Trump, Demokratların yolsuzlukları örtmek için federal yönetimi suçladığını savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların, kendi yönetimlerindeki eyaletlerde yaşandığını öne sürdüğü yolsuzlukları örtbas etmek amacıyla federal yönetimi suçladığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların, federal yönetimi yolsuzlukla itham ederek California ve Minnesota gibi kendi partilerinin yönetimindeki eyaletlerde yaşananları gündemden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu.

Yerel yönetimin Demokratlarda olduğu eyaletlerde büyük çaplı yolsuzluklar yaşandığını iddia eden Trump, Demokratların bu iddiaların üzerini örtmek için kendisini ve yönetimini hedef aldığını öne sürdü.

Trump, "Demokratlar yozlaşmış ve kötü niyetli ben ise onların tam tersiyim! Cumhuriyetçiler, güçlü bir şekilde mücadele edin, yoksa elinizde bir ülke kalmayacak!" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA