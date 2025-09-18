Haberler

Trump, Antifa'yı Terör Örgütü Olarak İlan Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 'hasta ve tehlikeli' olarak nitelediği Antifa adlı sol grubunu terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Trump, grubun finanse edenlerin soruşturulmasını tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "hasta ve tehlikeli" olarak nitelediği "Antifa" adlı sol grubunu "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu

Havada büyük panik! ABD Başkanı Trump ölümden kıl payı kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.