Trump: Almanya, İtalya ve İspanya'daki Asker Sayımızı Azaltabiliriz

WASHINGTON, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ve İtalya'daki askeri varlıklarını azaltabileceklerini söyledi.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, asker sayısının azaltılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Evet, büyük olasılıkla azaltacağım.

Neden yapmayayım ki? İtalya hiçbir yardımda bulunmadı. İspanya ondan da kötüydü" diyen Trump, İran'a karşı yürütülen savaşta ABD ve İsrail'e destek vermedikleri gerekçesiyle Avrupalı müttefiklerini bir kez daha sert bir dille eleştirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i de eleştiren Trump, Merz'in "berbat bir iş çıkardığını" öne sürdü. Merz, bu haftanın başlarında İran yönetiminin, ABD'yi "küçük düşürdüğünü" söylemişti.

Trump çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'da asker sayısını azaltma olasılığını değerlendirdiklerini ve bu konudaki kararın "önümüzdeki günlerde" alınacağını belirtti.

Merz ise çarşamba günü Trump ile şahsi ilişkisinin iyi olduğunu belirterek, aradaki gerginliği düşürmeye çalıştı. Almanya ve Avrupa'nın mevcut süreçten ciddi zarar gördüğünü kaydeden Merz, bu nedenle İran'daki çatışmaların ivedilikle çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua