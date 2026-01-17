Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a suikastle suçlanan Routh için müebbet talep etti

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, 2024'te Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh için müebbet hapis cezası talep etti. Routh, çeşitli silah suçlamalarıyla mahkum oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminden suçlu bulunan 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh için müebbet hapis talep etti.

ABD basınında yer alan habere göre, federal savcılar, hazırladıkları 21 sayfalık bir dosyada, Routh'un müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Routh'un ceza duruşması 4 Şubat'ta yapılacak.

Trump'a suikast girişimi

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Routh, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
