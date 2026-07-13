Haberler

Trump, 16 Temmuz'da ulusa sesleniş konuşması yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz Perşembe akşamı ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Konuşmanın içeriği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz'da ulusa sesleneceğini duyurdu.

Trump'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkan Trump, 16 Temmuz Perşembe akşamı ABD yerel saatiyle 21.00'de ulusa sesleniş konuşması yapacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, konuşmanın içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Zelenski istedi, başbakan istifa etti! Yeni görevi de belli gibi
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi

İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi