TRT1 Yayın Akışı: Bugün Neler Var?
Güncel Haberler
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
03:10 Kalk Gidelim
04:45 Seksenler
06:25 Ege'nin Hamsisi
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:50 Tek Yürek
11:35 Teşkilat
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı