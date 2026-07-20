Haberler

TRT Sinema Tırı, Çorum'da çocuklarla buluştu

TRT Sinema Tırı, Çorum'da çocuklarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT Genel Müdürlüğü'nün kırsal kesimdeki çocuklar için hayata geçirdiği Sinema Tırı, Çorum'un Osmancık ilçesinde konuşlandırıldı. Tırda oluşturulan özel sinema salonunda çocuklar, 'Rafadan Tayfa' ve 'Nasreddin Hoca' gibi yerli animasyonları izledi. Etkinlikte ikramlar da yapıldı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen TRT Sinema Tırı, Çorum'un Osmancık ilçesine geldi.

Güney Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda konuşlandırılan tırda oluşturulan özel sinema salonunda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Gösterimlerde "Rafadan Tayfa" ve "Nasreddin Hoca" başta olmak üzere yerli yapımlar çocuklarla buluştu.

Film gösteriminin ardından Osmancık Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikle, çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması, sinema deneyimi yaşamalarına katkı sağlanması ve yerli yapımlarla buluşturulması amaçlanıyor.

TRT Sinema Tırı, ilçede gün boyu çocukları ağırlayacak.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta açıkladı: Vekil dokunulmazlığı kalkacak mı?

Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkacak mı? Ak Parti'den yanıt geldi
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi