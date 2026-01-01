Haberler

tabii'nin Filistin temalı "Sumud" dizisi izleyicilerle buluşacak

Güncelleme:
TRT, 'Özgür Filistin' temasını işleyen yeni dizisi 'Sumud' ile izleyicilerine merhaba demeye hazırlanıyor. Türk doktorun gözünden Filistin halkının özgürlük mücadelesini anlatacak dizi, yakında tabii platformunda yayınlanacak.

TRT'nin dijital platformu tabii, Filistin temalı yeni dizisi "Sumud" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "TRT olarak, 'Özgür Filistin' için sesimizi yükseltmeyi sürdürüyor; bu duruşumuzun yansıması olan kıymetli bir #tabii dizisini üyelerimizle buluşturuyoruz. Onurlu Filistin halkının özgürlük mücadelesini bir Türk doktorun gözünden anlatan #Sumud, yakında @tabiiresmi'de." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Cinapex'in üstlendiği "Sumud" dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Dizinin oyuncuları arasında Şifanur Gül, Emre Kıvılcım, Burak Hakkı, Ayça Varlıer ve Cihan Şimşek yer alıyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
