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TRT'nin 'Küçük Dahi İbn-i Sina' dizisi ödül kazandı

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TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan 'Küçük Dahi İbn-i Sina' dizisi, Zeka Oyunları Şampiyonası'nda 'En İyi Yapım Dijital İçerik' ödülüne layık görüldü. Dizi, İbn-i Sina'nın çocukluk günlerine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan "Küçük Dahi İbn-i Sina" dizisi, Zeka Oyunları Şampiyonası'nda "En İyi Yapım Dijital İçerik" ödülüne layık görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen şampiyonanın ödülü, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya tarafından dizinin oyuncularına takdim edildi.

Tabii'nin popüler yapımları arasında yer alan Küçük Dahi İbn-i Sina, izleyicilerini büyük düşünür, matematikçi ve tıp bilgini İbn-i Sina'nın çocukluk günlerine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Başrolde Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Deniz Bolışık, Ekin Pasvanoğlu ve Mehmet Ali Kaptanlar gibi oyuncuların yer aldığı Küçük Dahi İbn-i Sina, Buhara şehrinde yaşayan 10 yaşındaki Sina'nın hikayesini konu alıyor.

Oyun oynamak yerine felsefe, matematik, astronomi ve tıp alanlarında araştırmalar yapan Sina'nın maceraları, çağının ötesindeki zekası ve sıcacık aile ortamıyla izleyicilere sunuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

İbn-i Sina Çocukluk Televizyon Kültür Sanat Güncel Haberler

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