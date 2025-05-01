TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünde Genel Müdür Sobacı ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile beraberindeki heyet, TRT'nin kuruluşunun 61. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Genel Müdürü Sobacı, beraberindeki TRT yönetimiyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "TRT Genel Müdürlüğü" yazan çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Zahid Sobacı, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, kamu adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek üzere çıktığı yolda, bugün 61 yılı geride bırakıyor. 1 Mayıs 1964'te kurulan TRT, radyo ve televizyon kanalları, dijital platformları, mobil uygulamaları, prestijli organizasyonları, ödüllü belgeselleri, ses getiren dizileri ve ortak yapım sinema filmleriyle bugün dünyanın dört bir yanında izlenen, dinlenen ve takdirle takip edilen uluslararası bir marka haline gelmiştir.

'TRT hem bellektir hem gelecek' mottomuzda yansımasını bulan anlayışla, hem Türkiye'nin görsel ve işitsel belleğini oluşturuyor hem de yerelden küresele taşıdığımız değerlerle iletişimin geleceğini şekillendiriyoruz. Kurulduğu günden itibaren milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen TRT'yi yarınlara taşırken, ülkemizin küresel alandaki güçlü sesi olma sorumluluğunu azim ve kararlılıkla üstlenmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.