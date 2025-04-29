TRT NEXT 2025 Etkinliği Gençleri Bir Araya Getiriyor

TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen NEXT 2025, alanında iz bırakan genç gazetecileri, akademisyenleri, girişimcileri ve sivil toplum temsilcilerini 10 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik gençlerin küresel meselelerde söz sahibi olmasını ve geleceği birlikte inşa etmelerini amaçlıyor.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirilecek etkinlikte, İngiltere'den Filistin'e, Hindistan'dan ABD'ye, Azerbaycan'dan İrlanda'ya kadar geniş coğrafyadan gelen katılımcılar, savaş bölgelerinden çevre krizlerine, dijital dönüşümden kültürel direnişe kadar farklı alanlardaki deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Gazze'de savaşın ortasında dünyaya sesini duyuran gazeteciler, Kuzey Kutbu'na yürüyerek keşif yapan kaşifler, Afrika'da teknolojiyle binlerce gencin hayatına dokunan girişimciler ve aktivistler, konuşmalarıyla gençlere ilham verecek.

Teknolojiden spora, kültür-sanattan sağlığa, gezegenin geleceğinden medyanın değişimine ve dönüşümüne kadar pek çok alanda güncel sorunlar ve çözümler etkinlikte masaya yatırılacak.

Panellerin yanı sıra fuaye alanında "Film Yapım Süreçlerinde ChatGPT'yi Etkili Kullanmak", "Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek" ve "Gelişen Dijital Platformlar İçin İçerik Üretimi: Yeni Dönem, Yeni Yaratıcılık" başlıklı atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Konuşmacılar arasında Gazze'den dünyaya insan hikayelerini taşıyan gazeteci ve yazar Plestia Aqad, Antarktika'nın buzullarında çevre bilincini görüntüleyen fotoğrafçı Artem Shestakov, hikaye anlatıcılığıyla toplumsal değişimi destekleyen içerik üreticisi ve müzisyen Deya Elayan, ayrıca keşifleriyle önyargıları kıran ödüllü gazeteci ve yazar Jay Palfrey gibi uluslararası alanda tanınmış isimler yer alıyor.

Katılım için kayıtlar, "next.trtworldforum.com" adresi üzerinden yapılabilir.