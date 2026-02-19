"İyiliğin Çekim Gücü" belgesel serisi yarın ekran yolculuğuna başlıyor

TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu ve "TRT Hem Bellektir, Hem Gelecek" mottosunu ilke edinen TRT Belgesel, milli vizyon, sosyal ve toplumsal değerleri önceleyen yapımlara imza atıyor.

Geçen yıl TRT Belgesel'de "Yenilik Mevsimi" lansmanıyla 30'dan fazla yeni yapım ve 200'den fazla yeni bölümü tanıtan kanal, insan-yaşam, doğa-yaban hayatı, tarih-kültür, bilim-teknoloji ve haber-araştırma gibi belgesel türlerinde hayata ve zamanın ruhuna odaklı içeriklerle seyirciye geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim aktarıyor.

TRT Belgesel'in yeni yapımlarından "İyiliğin Çekim Gücü" ise yarın ilk bölümüyle TRT Belgesel'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Moderatörlüğünü Bekir Köse'nin üstlendiği yeni belgesel serisinin yapımcılığını Fikirdaş Medya adına Abdulbaki Başer ile Cemil Nazlı üstleniyor.

Proje, Anadolu'nun dört bir yanında hiçbir karşılık beklemeden yapılan bireysel iyilikleri ve iyilik kahramanlarını ekranında izleyiciyle buluşturuyor.

Belgesel serisi, Anadolu'nun farklı şehirlerinde köy okullarındaki çocuklar için oyun sahneleyen tiyatroculardan, yol kenarındaki çeşmeleri ihya eden gönüllü ailelere, denizlerdeki atıkları toplayan dalgıçlardan ormanlara kuş yuvaları yapan gençlere, evlilik hazırlığındaki gençlere çeyiz desteği sunan duyarlı kadınlardan tohum üreterek doğanın ağaçlandırılmasına katkı sağlayan doğa gönüllülerine, otizmli gençlere robotik kodlama eğitimi veren uzmanlardan görme engelli bireylerin yamaç paraşütü deneyimi yaşamasına imkan sağlayan gönüllülere kadar pek çok iyilik hikayesini her hafta ekranlara taşıyacak.

Dünyanın birçok coğrafyasında ihlal edilen insan hakları, çeşitli dizi ve programlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan şiddet ve toplumsal ahlaki değerleri zedeleyen yayınların aksine "İyiliğin Çekim Gücü", iyiliğin yaygınlaşmasına katkı sunmayı ve izleyiciye ilham vermeyi amaçlıyor.