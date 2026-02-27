Haberler

TRT 2, mart ayında her akşam bir filmi izleyicilerle buluşturacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve sanat kanalı TRT 2, mart ayında farklı ülkelerden ödüllü filmleri her akşam saat 21.30'da izleyicilere sunacak.

Kültür ve sanat kanalı TRT 2, mart ayı boyunca farklı ülkelerden seçilmiş filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gelecek ay Fransa'dan Almanya'ya, İran'dan Brezilya'ya, Norveç'ten Özbekistan'a uzanan özel seçkide, ödüllü ve televizyonda ilk kez gösterilecek filmler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Programa göre 1 Mart'ta "Himalaya-Bir Şefin Çocukluğu", 2 Mart'ta "Tokyo'da Günbatımı", 3 Mart'ta "Beynimdeki Yangın", 4 Mart'ta "Susuzluk", 5 Mart'ta "Benim Mutlu Ailem", 6 Mart'ta "Sen Burada Yokken", 7 Mart'ta "Hayat Bağı", 8 Mart'ta "Bir Numara", 9 Mart'ta "Albatros", 10 Mart'ta "Mavzer", 11 Mart'ta "Maudie: Hayatın Renkleri", 12 Mart'ta "Akif", 13 Mart'ta "Çocuk ve Balıkçıl", 14 Mart'ta "İnsanın Değeri", 15 Mart'ta "Pazar" filmi yayınlanacak.

Ayrıca 16 Mart'ta "Dans Et Benimle", 17 Mart'ta "At Hırsızları", 18 Mart'ta "Çekirge", 19 Mart'ta "Odaklan Babaanne", 20 Mart'ta "Barış Çikolatası", 21 Mart'ta "Lars ve Ben", 22 Mart'ta "Lara", 23 Mart'ta "Kurt ve Aslan", 24 Mart'ta "Kadın Önde Yürür", 25 Mart'ta "İki Şafak Arasında", 26 Mart'ta "Küçük Ülke", 27 Mart'ta "Tito ve Kuşlar", 28 Mart'ta "Oyun Alanı", 29 Mart'ta "Yaz Mevsimi", 30 Mart'ta "Hayatımın Maçı" ve 31 Mart'ta "Üstad ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu" filmleri izlenebilecek.

Filmler her akşam saat 21.30'da ekrana gelecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti

Türkiye'nin beklediği büyük buluşma gerçekleşti
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi

Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi