TRT 1'in yeni dizisi "Kasaba Doktoru" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT 1'in yeni dizisi "Kasaba Doktoru" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

AA - Salih Şeref - Güncel
 - Güncelleme:
TRT 1'in yeni dizisi

TRT 1'de ekrana gelecek "Kasaba Doktoru" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - TRT 1'de ekrana gelecek "Kasaba Doktoru" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Yapımcılığı Fatih Enes Ömeroğlu'na ait olan ve ??yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

ARC Film'in dizisinde, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi ele alınacak.

Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun mücadelesi anlatılacak.

TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

AA / Salih Şeref - Güncel

Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Fatih, Trt 1, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title