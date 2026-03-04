Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Şiddet olaylarıyla mücadele eden Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar yaptığı açıklamada, kolluk görevlilerine yönelik saldırı planlandığına dair istihbarat aldıklarını belirtti.

Başbakan Persad-Bissessar, bu gelişmeler üzerine hükümete tutuklama ve arama emri olmaksızın arama yapma yetkisi tanıyan OHAL uygulamasının yeniden ilan edildiğini açıkladı.

Persad-Bissessar, ülkedeki şiddet olaylarının çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna işaret ederek, önlem alınmaması halinde bu durumun kamu güvenliği için ciddi tehdit oluşturacağını ifade etti.

OHAL ilk etapta 15 gün süreyle yürürlüğe girecek ancak hükümet, gerekli görmesi halinde bu süreyi uzatma yetkisine sahip.

Trinidad ve Tobago ise son 14 ayın yaklaşık 10'unu OHAL altında geçirdi. Ülkede uygulanan son OHAL 31 Ocak'ta sona ermişti.

İki adadan oluşan Trinidad ve Tobago, Latin Amerika ve Karayipler'in cinayet oranı en yüksek ülkeleri arasında yer alıyor.

Güvenlik raporları, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun çete saldırıları ve uluslararası organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.