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Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 yaralı

Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 yaralı

Güncel Haberler

NİĞDE'de, hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü Ö.Ç. (16), yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, merkez Ovacık köyünde meydana geldi. Yük treni, hemzemin geçitten geçen Ö.Ç. yönetimindeki traktöre çarptı. Traktör ikiye bölünürken, Ö.Ç. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.Ç., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NİĞDE'de, hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü Ö.Ç. (16), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Ovacık köyünde meydana geldi. Yük treni, hemzemin geçitten geçen Ö.Ç. yönetimindeki traktöre çarptı. Traktör ikiye bölünürken, Ö.Ç. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.Ç., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jandarma Güncel Haberler

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