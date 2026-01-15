TREDAŞ, sokak aydınlatmalarında LED dönüşümü başlattı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve modern şebeke yönetimi hedefleri doğrultusunda sorumluluk bölgesindeki sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm çalışmalarını başlattı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2025'te yürürlüğe giren "Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında hız kazanan çalışmalarla şehir aydınlatmalarının daha tasarruflu, çevre dostu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında kullanılacak LED armatürlerin, uzun ömürleri, düşük bakım maliyetleri ve yüksek enerji verimliliği sayesinde enerji kayıplarını azaltması ve şehirlerin gece görünümüne katkı sağlaması hedefleniyor.

TREDAŞ, 2025 yılında LED armatür projeleri için 153,5 milyon lira yatırım yaptı.

Bu kapsamda 13 bin 590 LED armatürün montajı tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda her yıl 22 bin 175 LED armatürün kurulması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında 2029 yılı sonuna kadar 99 bin 787 LED armatürün devreye alınması öngörülüyor.

Yeni aydınlatma noktalarının kurulmasının yanı sıra mevcut armatürlerin de LED teknolojisiyle yenileneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, LED dönüşüm projesinin şehir güvenliğini artıracağını, çevresel sürdürülebilirliği destekleyeceğini ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ergin, dijital altyapı sayesinde sahadaki çalışmaların anlık olarak izlenebildiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla aydınlatma altyapısının daha modern, güvenli, çevre dostu ve enerji verimli bir yapıya kavuşacağını kaydetti.