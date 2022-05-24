Tramvayın çarptığı genç kız yaralandı - Haberler

Tramvayın çarptığı genç kız yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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SAMSUN'da tramvayın çarptığı Z.N.Y. (19) adlı genç kız yaralandı.
SAMSUN'da tramvayın çarptığı Z.N.Y. (19) adlı genç kız yaralandı. Rayla tramvay arasına sıkışan Z.N.Y., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 07.30 sıralarında İlkadım ilçesi Liman Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Tramvay yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Z.N.Y.'ye tramvay çarptı. Tramvay ile rayların arasında sıkışan Z.N.Y., yaralandı. Çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Z.N.Y., ambulansa Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Tramvayın vatmanı T.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel