Tramvay durağında kavgaya karışan şahıs güvenlik görevlisine saldırdı

Tramvay durağında kavgaya karışan şahıs, olaya müdahale eden güvenlik görevlisine saldırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Yeni Cuma tramvay durağında kavga eden şahısları bölgeden uzaklaştırmak isteyen özel güvenlik görevlisi, şahıslardan birinin saldırısına uğradı.

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan Yeni Cuma tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durak içerisinde kavga eden 2 kişiyi dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlisi ile taraflardan birisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs güvenlik görevlisini darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsı kelepçelenerek polis merkezine götürdü.