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Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların Edirne'nin güneyinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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