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Trakya Üniversitesinde emekli Prof. Dr. Acunaş onuruna yenidoğan paneli düzenlendi

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Trakya Üniversitesinde emekli Prof. Dr. Acunaş onuruna yenidoğan paneli düzenlendi
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Trakya Üniversitesinde emekliye ayrılan Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş onuruna düzenlenen panelde yenidoğan sağlığındaki güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından Acunaş'a akademik çalışmaları ve üniversiteye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Trakya Üniversitesinde Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndaki görevinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş onuruna Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen panelde yenidoğan sağlığındaki güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, açılış konuşmasında, yenidoğan sağlığı alanında uzun yıllar hizmet veren Acunaş'ın akademik çalışmalarına ve yetiştirdiği öğrencilere dikkat çekti.

Akademik birikimin emeklilikle sona ermediğini belirten Hatipler, Acunaş'ın bilimsel mirasının üniversiteye katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise panelin hekimlerin bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacağını belirterek Acunaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Tütüncüler Kökenli de panelin önemine değindi.

Acunaş ise kendisi onuruna düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Acunaş'a akademik çalışmaları ve üniversiteye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Akademisyenler tarafından yenidoğan bakımı, solunum sıkıntısı sendromu ve konvülsiyonların tanı ve tedavisine ilişkin güncel yaklaşımların ele alındığı panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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