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Trakya Üniversitesi ve ETSO'dan Edirne Konulu Tezlere Ödül Protokolü

Trakya Üniversitesi ve ETSO'dan Edirne Konulu Tezlere Ödül Protokolü
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Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında, Edirne konulu tezlerin ödüllendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, bilim insanlarının teşvik edilmesini ve Edirne'ye olan katkının artırılmasını hedefliyor.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında "Edirne" konulu tezlerin ödüllendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ile bir araya gelen Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, enstitü anabilim ve anasanat dallarında hazırlanan Edirne konulu tezlerin ödüllendirilmesi konusunu görüştü.

Doğan, bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlayan Edirne ve üniversiteye vefa borçlarını ödemek istediklerini belirtti.

Enstitüde görevli öğretim üyeleri ve ETSO üyelerinin oluşturacağı ödül komisyonunun Edirne'yi konu alan tezleri inceleyeceğini ifade eden Doğan, başarılı bulunan tezlerin ödüllendirileceğini kaydetti.

Irmak da Edirne'ye hizmet etme noktasında gelen talebi fırsat bilerek destek olacaklarını, üniversite ve enstitüyle işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından Doğan ve Irmak, Edirne konulu tezlerin yazarlarının ödüllendirilmesine ilişkin protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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