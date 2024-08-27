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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesinde Görev Değişiklikleri

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği görevlerinde değişiklikler yaşandı. Prof. Dr. Sedat Üstündağ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini devralırken, Prof. Dr. Filiz Akata görevini devretti. Aynı şekilde, Prof. Dr. Abdullah Taş Başhekimlik görevini Prof. Dr. Alkin Çolak'a devretti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinde görev değişiklikleri gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini devralan Prof. Dr. Sedat Üstündağ düzenlenen törenle göreve başladı. Eski dekan Prof. Dr. Filiz Akata, görevini Üstündağ'a devretti.

Devir teslim töreni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in katılımıyla Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi. Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan da katıldı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde de görev değişikliği yaşandı.

Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekimlik görevini Prof. Dr. Alkin Çolak'a devretti.

Bu devir teslim töreni de Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in katılımıyla gerçekleştirildi ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Prof. Dr. Mustafa Tan da hazır bulundu.

Görevlerine başlayan Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Alkin Çolak, üniversite yönetimi ve katılımcıların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA / Güncel

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