Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Trakya Üniversitesi bünyesinde Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez üniversitenin 38'inci merkezi olarak hizmet verecek.

Müdürlüğünü Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Müdürü ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiha Kartal'ın yapacağı merkezin yönetiminde Burak İşçimen, Ertan Varlı, Sela Can Dökmeci, Esin Benian, Burcu Ören Özen, Kıvanç Ada, Güzide Sevcan Durdağ Yazıcı, Handan Uzun yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu üniversitelerin ana hizmet kolunun eğitim ve bilim olduğunu belirtti.

Üniversitelerin aynı zamanda hayatın tamamına dokunan, dokunduğu tüm alanlara da eğitim ve bilimsel bakış getiren işlevleri de olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çevremize, yaşadığımız topluma karşı bakış açımızı geliştiren bu alanda akademik bilgi üreterek bölgesine ve insanlığa karşı fayda sağlayacaktır. " dedi.