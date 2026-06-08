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Trakya Üniversitesi ile Balkan Üniversiteler Birliğine uluslararası iş birliği ödülü

Trakya Üniversitesi ile Balkan Üniversiteler Birliğine uluslararası iş birliği ödülü
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Trakya Üniversitesi ve Balkan Üniversiteler Birliği, Tiran'da düzenlenen törende 'Uluslararası İş Birliğine Olağanüstü Katkı' ödülüne layık görüldü. Rektör Hatipler, ödülün ortak başarının göstergesi olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi ile daimi genel sekreterliğini yürüttüğü Balkan Üniversiteler Birliği, "Uluslararası İş Birliğine Olağanüstü Katkı" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe'den oluşan heyet, Tiran Kanada Teknoloji Enstitüsünün kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Hatipler törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin Balkanlar ile Anadolu arasında tarih boyunca bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, Trakya Üniversitesinin de bu ortak mirası koruma ve geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ettiğini ifade etti.

Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında yürütülen çalışmaların bölgenin akademik, kültürel ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Hatipler, Birliğin 112 üyesiyle üniversiteyi aynı platformda buluşturan güçlü bir yapıya ulaştığını aktardı.

Hatipler, kendilerine takdim edilen ödülün uluslararası akademik iş birliğine katkı sunan tüm kurum ve akademisyenlerin ortak başarısının bir göstergesi olduğunu da kaydetti.

Program kapsamında heyet Tiran Kanada Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen Yapay Zeka Destekli Bilgi Sistemleri Aracılığıyla Endüstrilerin ve Toplumların Dönüştürülmesi: Siber Güvenlik, Otomasyon, İnovasyon ve Sürdürülebilir Dijital Ekonomi başlıklı uluslararası konferansa da katıldı. Heyet ayrıca Tiran Kanada Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, ortak akademik çalışmalar, Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası araştırma iş birlikleri ele alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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