Trakya Üniversitesi'nde Geleneksel Projeler Şenliği Düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nde Oryantasyon Haftası kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Geleneksel Projeler Şenliği" kapsamında sergi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 56 öğrenci, 7 atölye çalışması kapsamında proje hazırladı.

Grup halinde çalışan öğrenciler 10 proje geliştirdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, genç mimarların değerli çalışmalar yaptığını belirtti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal ise amaçlarının önceki yıllarda eğitim almış öğrenciler ile yeni gelen öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak ve birlikte vakit geçirecekleri bir ortam oluşturmak olduğunu kaydetti.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Teknik ve Yapı İşleri Daire Başkanı Prof. Dr. Cenk Mısırlı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sergi 1 ay boyunca gezilebilecek.