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Trakya Üniversitesi, Burgaz'da çocuk hastanesiyle sağlık iş birliğini görüştü

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Trakya Üniversitesi, Burgaz'da çocuk hastanesiyle sağlık iş birliğini görüştü
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Trakya Üniversitesi heyeti, Kardeşlik Köprüleri Sağlık Projesi kapsamında Bulgaristan’ın Burgaz kentinde Belediye Başkanı Dimitar Nikolov’u ziyaret etti. Ziyarette çocuk hastanesiyle imzalanan protokol doğrultusunda ortak çalışmalar ve bilgi paylaşımı ele alındı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde Belediye Başkanı Dimitar Nikolov'u ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kosova'nın ardından Bulgaristan'da temaslarda bulunuldu.

Burgaz'da faaliyet gösteren Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi ile çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, ortak çalışmalar, sağlık personeline yönelik eğitim programları ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ele alındı.

Rektör Hatipler, Trakya Üniversitesinin Balkan ülkeleriyle köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi ile bu ilişkileri sürdürülebilir iş birlikleriyle güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çocuk hastanesiyle imzalanan protokolün bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Hatipler, ortak çalışmaların kurumların bilgi birikimine katkı sağlayacağını, eğitim ve bilimsel faaliyetlerin sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine destek olacağını kaydetti.

Burgaz Belediye Başkanı Nikolov da kentin sağlık, yükseköğretim ve bilimsel altyapısını geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, Trakya Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin sağlık alanında uzman yetiştirilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun'un da eşlik ettiği ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz ile üniversitenin akademik ve idari yöneticileri yer aldı.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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