Haberler

Trakya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, yükseköğretimdeki gelişmeler ile üniversitelerin geleceğine ilişkin hedefler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında yeni akademik yılın ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere ve akademisyenlere başarı temennisinde bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki yükselişine dikkati çekerek, Türk üniversitelerinin dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında daha güçlü şekilde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Törene Trakya Üniversitesini temsilen Hatipler'in yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
Trump’ın sözleri ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray’dan jet hızında açıklama geldi

Sözleri bu kez ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray jet hızında yalanladı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan şahıs 2 saatte ikna edildi

İstanbul'da nefes kesen anlar kamerada
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Başsavcılık, Emre Tezmen ve Erdin Özel'e dair 14 milyar liralık iddiayı yalanladı

Tera'nın patronuyla ilgili iddiaya başsavcılıktan yalanlama
Doğu Karadeniz'de petrol ve doğal gaz araması başladı! Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon açıklarında

Barbaros rotayı doğuya kırdı! Petrol ve gaz için 9 aylık mesai
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı

Fenerbahçe'de de görev yapmıştı! Trabzonspor'a imza attı
Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu açıklandı! Listede Süper Lig'de oynamış 3 yıldız da var

Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu sıralandı