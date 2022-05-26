Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Haberler

EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de saat 18.30 sıralarında sağanak başladı. Gökgürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken, hazırlıkla olanlar ise şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikindilerine neden olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.