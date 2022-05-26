Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Haberler

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Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADIMetereoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de saat 18.30 sıralarında sağanak başladı.

EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de saat 18.30 sıralarında sağanak başladı. Gökgürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken, hazırlıkla olanlar ise şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikindilerine neden olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Haberler

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