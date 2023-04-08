Trakya'da yağışlar, nehir ve barajlara hayat verdi

TRAKYA'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi, barajların su seviyesi arttı. Yağışlar bölge üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak'tan bugüne kadar metrekareye Edirne'de 151 kilo, Tekirdağ'da 72 ve Kırklareli'nde ise 112 kilo yağış düştü. Yağışlarla birlikte Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de arttı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında debisi 52 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nin debisi 177 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin ise 5 metreküp/saniye olan debisi ise 9 metreküp/saniyeye yükseldi. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda son ölçümlerde, doluluk oranı yüzde 69 olurken, Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 35 olarak ölçüldü. Tekirdağ'da içme suyunu sağlayan Çokal Barajı ile Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67 oldu.

Meriç Nehri debisinin son yağmurla birlikte yükseldiğini belirten Fatih Kaşkavalcı da "Edirne bir tarım şehri. Dolayısıyla su kullanımına da sadece tarımda değil, tüm halkımızın da bilinçli olarak kullanması lazım. Her ne kadar yağmur yağsa da su bizim her şeyimiz. Onun için bilinçli kullanmalıyız. Yağmurların böyle devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.