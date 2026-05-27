Haberler

Kurban keserken yaralanan 202 kişi hastaneye başvurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında 202 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 202 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram namazının ardından Trakya genelinde kurban kesim işlemleri başladı.

Kesim sırasında Edirne'de 15, Kırklareli'nde 12, Tekirdağ'da ise 175 kişi, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılardan bazıları yakınlarının yardımıyla, bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Çoğunluğunda el, parmak ve diz kesileri bulunan yaralılar, acil servislerde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır

Tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı